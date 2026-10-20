LFR 2026 : Abdou Mbow appelle Diomaye à « prendre ses responsabilités »

Le député Abdou Mbow a appelé le président de la République à « prendre ses responsabilités » face à l’éventualité d’un rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Invité de l’émission « L’Invité de MNF », le parlementaire a défendu le recours aux pouvoirs exceptionnels et avancé la possibilité d’une suspension du fonctionnement de l’Assemblée nationale, dans l’attente d’une éventuelle dissolution.

Pour Abdou Mbow, un rejet de la LFR pourrait entraîner un blocage institutionnel et budgétaire. « Pour moi, le président de la République doit aujourd’hui prendre ses responsabilités », a-t-il déclaré, estimant que le chef de l’État devrait envisager des mesures face à ce qu’il considère comme une menace pour le fonctionnement des institutions.

Le député a notamment invoqué les dispositions relatives aux pouvoirs exceptionnels pour justifier sa position. « Quand l’Assemblée nationale dit qu’elle veut rejeter la LFR, le pays est bloqué », a-t-il affirmé.

Abdou Mbow a ensuite développé son interprétation des prérogatives présidentielles dans une telle situation. Tout en reconnaissant l’existence d’une interdiction de dissoudre l’Assemblée nationale dans le cadre qu’il évoque, il estime qu’une suspension de son fonctionnement resterait envisageable.

« Tu ne peux pas dissoudre l’Assemblée, mais tu peux suspendre l’Assemblée nationale », a-t-il avancé, en s’appuyant sur sa lecture des dispositions autorisant le président à prendre « toute mesure ».

Le parlementaire envisage ainsi une suspension temporaire de l’activité parlementaire jusqu’à ce que les conditions permettant une éventuelle dissolution soient réunies. « Suspendre le fonctionnement de l’Assemblée nationale jusqu’à ce qu’il ait la possibilité de la dissoudre », a-t-il expliqué.

Concernant le calendrier, Abdou Mbow a évoqué une possible dissolution en décembre, sans exclure une échéance ultérieure. « Il peut la dissoudre en décembre, comme il peut la dissoudre après. Parce que ça dépend de lui », a-t-il déclaré.