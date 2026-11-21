Le président de l’Alliance Sauver le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf, appelle à une mobilisation générale contre les députés de Pastef, qu’il accuse de compromettre le fonctionnement normal de l’État. Il invite la classe politique, les syndicats, la société civile, les paysans et les commerçants ambulants à faire front contre ce qu’il qualifie de « sabotage ».

« Nous lançons un appel à tous les filles et fils du pays soucieux de son développement et de sa stabilité à une union sacrée pour faire face aux députés qui veulent saper à tout prix le fonctionnement normal du pays », déclare-t-il.

Très remonté contre les parlementaires de Pastef, Babacar Mbaye Ngaraf considère le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 comme une menace pour les intérêts du Sénégal. « C’est un devoir de les combattre. Des députés qui ont trahi leur serment n’ont plus le droit de parler et d’agir au nom du peuple », martèle-t-il.

Cette sortie intervient après une tournée auprès des familles religieuses du pays, menée pour les sensibiliser aux conséquences du rejet du budget rectificatif. Selon le président de l’Alliance Sauver le Sénégal, cette décision pourrait compromettre les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), notamment l’aide financière attendue de 2,2 milliards de dollars, mais également affecter plusieurs projets de développement, notamment la construction d’hôpitaux, d’écoles et de routes, ainsi que l’emploi, les bourses familiales et le paiement des créanciers de l’État.

Babacar Mbaye Ngaraf accuse également les députés de Pastef de privilégier les intérêts de leur parti au détriment des citoyens. « Élus pour représenter le peuple, ces députés sont plutôt au service de leur parti dont les consignes sont systématiquement exécutées », dénonce-t-il, leur reprochant également de multiplier les provocations contre le président de la République.

Dans la foulée, le président de l’Alliance Sauver le Sénégal prédit une prochaine dissolution de l’Assemblée nationale. Il rappelle que la Constitution confère au chef de l’État le pouvoir de dissoudre l’institution parlementaire après avoir recueilli l’avis du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, des avis qui, selon lui, ne sont pas contraignants.