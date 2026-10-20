LFR 2026 : Doudou Wade rappelle les règles constitutionnelles après le refus annoncé de Pastef

Après la sortie d’Ousmane Sonko annonçant que le PASTEF ne voterait pas la loi de finances rectificative (LFR) 2026 en l’état, l’ancien parlementaire Doudou Wade est monté au créneau pour rappeler les règles constitutionnelles. Insistant sur l’article 86 de la Constitution et le rôle central de la Commission des Finances, il exhorte au respect des procédures parlementaires face aux craintes d’une hausse des prix du carburant et du coût de la vie.

​Alors qu’Ousmane Sonko annonce que le PASTEF ne votera pas la loi de finances rectificative en l’état, Doudou Wade revient sur les mécanismes constitutionnels encadrant l’adoption du budget. L’ancien parlementaire insiste sur le rôle de l’Assemblée nationale, les prérogatives du Premier ministre et la place du ministre des Finances dans les discussions budgétaires.

​La sortie d’Ousmane Sonko sur la loi de finances rectificative (LFR) 2026 suscite des interrogations sur les mécanismes institutionnels et parlementaires. Le président du PASTEF a annoncé, ce lundi 19 octobre, que son parti ne voterait pas le texte en l’état, dénonçant notamment la baisse des subventions aux produits pétroliers et la réduction de certains crédits sociaux et d’investissement.

​Dans ce contexte, Doudou Wade apporte un éclairage sur les règles constitutionnelles qui encadrent l’adoption des lois de finances. Dans son intervention, l’ancien responsable parlementaire attire l’attention sur l’article 86, alinéa 6, de la Constitution, relatif à l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale. Il rappelle que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité de son gouvernement sur un projet de loi de finances. Le texte est alors considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures est votée dans les conditions constitutionnelles prévues.

​Doudou Wade insiste également sur le rôle des commissions parlementaires dans l’examen des textes budgétaires. Selon lui, les discussions doivent se dérouler dans le cadre institutionnel prévu, avec un examen des dispositions de la loi de finances article par article.

​Il met particulièrement en avant la Commission des Finances et les échanges avec le ministre des Finances, chargé de défendre les choix budgétaires du gouvernement et de répondre aux interrogations des députés. « Référez-vous à la loi et discutez avec le ministre des Finances, c’est à lui de discuter avec vous de la loi de finances », déclare-t-il. L’ancien parlementaire évoque aussi les rapports entre le président de la République, le Premier ministre et l’Assemblée nationale, en insistant sur le respect rigoureux des prérogatives de chaque institution.

​Au-delà des procédures parlementaires, Doudou Wade aborde les conséquences économiques de la réduction des subventions aux produits pétroliers. Il redoute une augmentation du coût du carburant susceptible de se répercuter directement sur les prix des biens et services de première nécessité.

​Cette préoccupation rejoint l’alerte lancée par Ousmane Sonko, qui a évoqué une possible hausse du prix du gasoil et ses répercussions sur le transport et les produits de consommation courante. La controverse autour de la LFR 2026 dépasse ainsi la seule question du vote du budget : elle met en jeu les choix économiques du gouvernement, le contrôle parlementaire des finances publiques et les mécanismes constitutionnels applicables en cas de désaccord entre les institutions.

Source : Seneweb