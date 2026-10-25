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LFR 2026 : El Malick Ndiaye exige le respect avant tout dialogue avec le Premier ministre

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La main tendue du Premier ministre Al Aminou Lô au groupe parlementaire de Pastef se heurte à une exigence de respect. Lors du point de presse de son parti, le député El Malick Ndiaye a dénoncé des propos qu’il juge dévalorisants à l’égard des parlementaires de la majorité, remettant en question la sincérité de l’appel au dialogue.

« Il ne peut pas se permettre de nous insulter, de nous rabaisser, de dire que les députés de Pastef ne parlent pas bien français et ensuite revenir nous parler de dialogue », a déclaré l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Pour El Malick Ndiaye, cette démarche pose la question de la cohérence de l’initiative du chef du gouvernement. « Ils dialoguent avec qui ? », s’est-il interrogé, estimant que les échanges politiques doivent nécessairement reposer sur le respect mutuel.

Cette sortie intervient dans un contexte de tensions autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Alors que le Premier ministre se dit disposé à échanger avec le groupe parlementaire de Pastef, le député met en avant la nécessité de respecter les parlementaires avant d’engager toute démarche de dialogue.

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