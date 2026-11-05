LFR 2026 et budget 2027 : Le ministère des Finances dénonce des « manœuvres d’obstruction »

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan est monté au créneau après le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 et les développements autour de l’examen du budget 2027 à l’Assemblée nationale. Dans un communiqué publié le 4 novembre 2026, le département ministériel dénonce une succession d’initiatives qu’il assimile à des « manœuvres d’obstruction ».

Selon le ministère, le président de la commission des Finances et du Contrôle budgétaire a adressé, le 3 novembre, une lettre au ministre pour demander le retrait du projet de loi de finances initiale (LFI) 2027, transmis à l’Assemblée nationale par décret présidentiel. Cette demande serait motivée par le rejet de la LFR 2026, qui remettrait en cause, selon le président de la commission, les hypothèses de référence du budget 2027 et nécessiterait une nouvelle version fondée sur la LFI 2026.

Le ministère relève toutefois une contradiction dans la démarche. Il indique que, le 4 novembre, le même président de commission a convoqué les membres de cette instance pour le jeudi 5 novembre à 9 heures, afin d’engager l’examen du budget 2027.

Le département ministériel rappelle également que l’article 46 de la loi organique n°2025-11 du 18 août 2025 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit la convocation des commissions au moins 48 heures avant leur réunion, sauf exceptions liées notamment à l’urgence ou à certains amendements.

Autre argument avancé par le ministère : le rejet d’un projet de loi de finances rectificative n’entraîne pas automatiquement le retrait de la loi de finances initiale de l’année suivante. À titre d’exemple, il rappelle que l’Assemblée nationale avait adopté la LFI 2026 le 13 décembre 2025, avant de voter une deuxième LFR 2025 le 30 décembre de la même année.

Pour le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, cette succession d’initiatives s’apparente à des manœuvres visant notamment à compromettre l’assainissement des finances publiques, la relance économique et l’apurement des arriérés de paiement. Il estime également que cette situation pourrait affecter le soutien de l’État aux populations les plus vulnérables ainsi que le respect des engagements pris envers les syndicats de travailleurs dans le cadre du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Le ministère appelle à la responsabilité dans la gestion des questions budgétaires, soulignant qu’elles concernent directement le quotidien des populations sénégalaises et exigent de la cohérence ainsi que le strict respect des lois et règlements.