LFR 2026 : Faute de consensus, les négociations se poursuivent entre Pastef et le gouvernement

Le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes et le gouvernement n’ont pas trouvé de consensus global sur le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026, malgré une longue journée de travaux en commission des Finances. Dans un communiqué publié le 20 octobre 2026, le groupe parlementaire annonce la poursuite des discussions jeudi 22 octobre, à la demande du gouvernement.

Selon le communiqué, les échanges ont permis de relever quelques compromis, mais des désaccords persistent sur des points jugés importants. Pour poursuivre les travaux, le ministère de l’Économie et des Finances devra transmettre à la commission des documents et des justificatifs supplémentaires.

Le groupe parlementaire indique également qu’il a été retenu, à la demande du gouvernement, de reporter à la semaine prochaine la séance plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances rectificative, initialement prévue le vendredi 23 octobre.

Malgré ces divergences, Pastef-Les Patriotes réaffirme sa disposition à poursuivre le dialogue avec le gouvernement. Le groupe dit privilégier un dialogue constructif et la recherche de solutions dans « l’intérêt exclusif du peuple sénégalais ».