LFR 2026 : La commission des Finances réplique et défend la démarche de l’Assemblée

La polémique autour du rejet du projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 et de l’examen du budget 2027 se poursuit. Après les critiques du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, le président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, Alphonse Mané Sambou, est monté au créneau. Dans un communiqué publié ce jeudi 5 novembre, il défend la démarche du Parlement et conteste les accusations de manœuvres d’obstruction budgétaire formulées par l’Exécutif.

Au cœur de sa réaction figure la question des hypothèses retenues pour élaborer le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027. Alphonse Mané Sambou s’interroge sur la possibilité de construire les prévisions budgétaires de l’année prochaine à partir des données d’un projet de LFR 2026 qui vient d’être rejeté par l’Assemblée nationale. Selon lui, le cadrage macroéconomique et budgétaire du PLFI 2027, notamment en matière de recettes, de dépenses, de déficit et de besoins de financement, repose sur les hypothèses du texte rectificatif rejeté.

Le président de la commission cite notamment les pages 18 à 20 du document budgétaire, consacrées aux prévisions de recettes du budget général et des comptes spéciaux du Trésor. Il estime que le gouvernement a élaboré son projet de budget 2027 en prenant pour référence un texte sur lequel le Parlement ne s’était pas encore prononcé et qui a depuis été rejeté. C’est cette incohérence qu’il affirme avoir voulu signaler en suggérant au gouvernement de retirer le PLFI 2027.

Alphonse Mané Sambou tient toutefois à préciser que cette démarche ne constituait pas une injonction adressée à l’Exécutif. Il affirme qu’il s’agissait plutôt d’une initiative destinée à favoriser le dialogue institutionnel et à faciliter l’adoption du budget. Le gouvernement reste, selon lui, libre de retirer ou de maintenir son projet, tandis que l’Assemblée nationale entend exercer pleinement ses prérogatives constitutionnelles.

Sur la question de la convocation de la Commission des Finances, le parlementaire rejette également toute accusation d’obstruction. Il rappelle que l’article 68 de la Constitution impose à l’Assemblée nationale d’examiner le projet de loi de finances dans un délai maximal de 60 jours après son dépôt. Transmis le 12 octobre 2026, le PLFI 2027 doit ainsi faire l’objet d’un examen dans le respect de ce calendrier.

Le président de la commission soutient que les travaux ont été engagés sur la base du texte dont l’Assemblée nationale a été régulièrement saisie. Concernant le délai de convocation, il affirme que l’Exécutif avait été informé 48 heures avant le début des travaux. Il évoque notamment la présence du ministre Bacary Sarr, porte-parole du gouvernement, à la Conférence des présidents du 3 novembre, au cours de laquelle le calendrier aurait été acté. Il précise enfin que le retard dans l’acheminement de la convocation physique a conduit à réajuster la réunion au samedi 7 novembre.

Au-delà de ces questions procédurales, Alphonse Mané Sambou met directement en cause la gestion budgétaire du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan. Il lui impute la responsabilité du rejet du PLFR 2026, dénonçant ce qu’il qualifie d’« opacité » dans la gestion et de « manque de sincérité » du texte soumis aux députés.

Le président de la Commission des Finances déplore également les propos qu’il juge « désobligeants et discourtois » à l’égard de l’Assemblée nationale. Il s’interroge ainsi : « Depuis quand la convocation d’une commission des finances, en vue de l’examen d’un projet de loi de finances dont elle a été régulièrement saisie, constitue-t-elle une obstruction budgétaire ? »

Alphonse Mané Sambou réaffirme la détermination de l’Assemblée nationale à poursuivre son travail parlementaire. « Aucune tentative de manipulation de l’opinion n’empêchera l’Assemblée nationale d’effectuer son travail en toute conscience », prévient-il, avant d’adresser un dernier appel au ministre : « Sérénité et tenue républicaine, monsieur le ministre ! »