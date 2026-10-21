LFR 2026 : Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal se démarque des négociations annoncées

Le député Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal et de la commission des Finances, conteste les informations faisant état de négociations entre le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes et le gouvernement autour du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Dans une déclaration intitulée « Précision », il affirme que les membres de Takku Wallu Sénégal n’ont participé à aucune de ces discussions.

« En tant que député et membre de la commission des finances, mes collègues et moi, membres du groupe Takku Wallu Sénégal, n’avons ni de près ou de loin participé aux “négociations” dont parle le groupe parlementaire Pastef », précise-t-il.

Abdou Mbow rappelle que l’Assemblée nationale est une institution organisée et estime qu’un groupe parlementaire ne peut pas s’exprimer au nom d’une commission permanente pour décider unilatéralement du report de ses travaux.

Le député de Takku Wallu Sénégal qualifie cette décision d’illégale et affirme qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique. Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal annonce enfin qu’il reviendra plus en détail sur cette question prochainement.