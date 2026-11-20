Lors d’un point de presse du mouvement Kiiraay, Aminata Touré dite Mimi a vivement critiqué Ousmane Sonko et les députés de PASTEF après le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l’Assemblée nationale. L’ancienne Première ministre leur reproche d’avoir privilégié des considérations politiciennes au détriment de financements destinés à plusieurs secteurs essentiels, notamment la santé, l’énergie, l’agriculture et la protection sociale.

Aminata Touré n’a pas mâché ses mots face aux parlementaires de PASTEF. Elle leur reproche d’avoir refusé de voter un texte portant, selon elle, sur plus de 1 500 milliards de FCFA de crédits de paiement destinés à soutenir différents programmes économiques et sociaux. « Les députés irresponsables d’Ousmane Sonko ont refusé de voter la loi de finances rectificative 2026 pour des raisons purement politiciennes », a-t-elle lancé.

L’ancienne Première ministre s’est également attaquée à la procédure ayant conduit au rejet du texte, estimant que les députés ont évité de défendre publiquement leurs arguments en recourant à un vote sans débat. « Un parti connu pour sa capacité à faire du bruit s’est caché derrière la procédure du vote sans débat », a-t-elle ironisé.

Elle a notamment contesté les arguments liés à la transparence des fonds spéciaux, estimant qu’ils ne pouvaient justifier le rejet de l’ensemble de la LFR, alors que celle-ci comportait des crédits destinés à répondre à plusieurs urgences économiques et sociales.

Dans sa déclaration, Aminata Touré a également mis en cause la gestion du Fonds Diomaye pour la Casamance, accusant Ousmane Sonko d’avoir transformé ce mécanisme en un fonds spécial placé sous son contrôle. « Ousmane Sonko lui-même a fait du Fonds Diomaye pour la Casamance un fonds spécial Ousmane Sonko », a-t-elle affirmé.

Elle soutient que le Premier ministre aurait reconnu avoir utilisé ces ressources pour acheter des véhicules et procéder à la réfection du Building administratif. L’ancienne Première ministre s’interroge sur la destination de ces véhicules et estime que les fonds auraient pu servir à financer des ambulances, réhabiliter l’hôpital de Ziguinchor et des centres de santé ou soutenir les femmes exerçant des activités économiques en Casamance.

Elle dénonce également une contradiction entre les positions publiques de Sonko sur la transparence financière et la gestion qu’elle lui attribue. « Lui qui disait pourtant qu’un fonds non justifié est illicite. Mais ce qu’il dit blanc aujourd’hui devient noir après-demain, selon ses intérêts », a-t-elle fustigé.

Aminata Touré a particulièrement dénoncé le rejet des 35 milliards de FCFA supplémentaires destinés aux bourses de sécurité familiale. Elle estime que cette décision pénalise directement les ménages vulnérables, qui devaient bénéficier de transferts trimestriels de 35 000 FCFA.

Pour illustrer ce qu’elle considère comme une injustice, elle a opposé ces allocations aux rémunérations mensuelles des députés, qu’elle chiffre à 1,3 million de FCFA. « Eux, ils empochent tranquillement leur 1 300 000 francs chaque mois, payés à l’heure dite. Mais les 35 000 francs par trimestre destinés aux familles dans le besoin, ils refusent de les voter pour des raisons politiciennes », a-t-elle dénoncé.

Elle a poursuivi sa charge en affirmant que les parlementaires auraient voté le texte si leurs propres rémunérations en dépendaient : « Si leur salaire dépendait de cette loi de finances rectificative, les députés d’Ousmane Sonko l’auraient tous votée. »

L’ancienne Première ministre a également évoqué les 300 milliards de FCFA d’arriérés dus au secteur privé, estimant que les entreprises concernées ont besoin de ces paiements pour poursuivre leurs activités, honorer leurs engagements et préserver les emplois.

Elle a aussi cité les 540 milliards de FCFA prévus pour les subventions à l’énergie, alertant sur les conséquences d’un éventuel blocage de ces ressources sur les factures d’électricité des Sénégalais. « Si le président veut injecter de l’argent pour alléger la facture des Sénégalais, vous ne pouvez pas bloquer ces fonds par pur calcul politique », a-t-elle martelé.

Dans son argumentaire, Aminata Touré a également dénoncé les conséquences du rejet de la LFR sur plusieurs projets d’infrastructures et programmes sectoriels.

Elle a cité le programme d’urgence concernant les hôpitaux de Mbour, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et Bakel, ainsi que le programme intégré d’assainissement de Touba, destiné notamment à améliorer l’évacuation des eaux pluviales.

Elle a par ailleurs évoqué les 30 milliards de FCFA prévus pour les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, ainsi que les crédits destinés à la construction de casernes de sapeurs-pompiers à Kébémer et à Saraya.

L’ancienne Première ministre s’est particulièrement adressée aux femmes députées de PASTEF, leur reprochant de soutenir le rejet d’un texte comportant des financements pour les infrastructures sanitaires, alors qu’elles connaissent les difficultés liées à la santé maternelle et infantile.

Au terme de son intervention, Aminata Touré a estimé que la bataille autour de la LFR 2026 dépasse les intérêts des formations politiques. « Ce ne sont pas les intérêts de Kiiraay ou de PASTEF qui sont en jeu. Ce sont les députés de PASTEF contre le peuple sénégalais », a-t-elle conclu.