La décision du président de la République de mettre en vigueur par décret la loi de finances rectificative (LFR) 2026, après son rejet par l’Assemblée nationale, suscite de nouvelles interrogations juridiques. Dans une contribution datée du 19 novembre à Thiès, Ndiaga Sylla estime que la régularité de cette décision mérite d’être examinée au regard de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

L’auteur écarte d’abord le recours aux pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 52 de la Constitution, estimant que la formalité substantielle consistant à informer préalablement la Nation par un message ne semble pas avoir été accomplie.

Il s’intéresse ensuite à l’article 68, alinéa 5, de la Constitution, qui prévoit un mécanisme de mise en vigueur par décret des projets de lois de finances non définitivement votés à l’expiration du délai constitutionnel de 60 jours. Ndiaga Sylla s’interroge sur la possibilité d’appliquer cette disposition aux lois de finances rectificatives, alors que le texte constitutionnel ne distingue pas expressément les différentes catégories de lois de finances.

Il souligne toutefois une difficulté d’articulation avec l’article 57 de la LOLF n° 2020-07 du 26 février 2020, qui rapporte explicitement ce mécanisme au projet de loi de finances de l’année.

Mais, selon Ndiaga Sylla, la principale difficulté réside dans les circonstances ayant conduit à la mise en vigueur du texte. Il estime que le rejet expressément prononcé par l’Assemblée nationale, à la suite de l’adoption d’une question préalable, ne saurait être assimilé à une absence de vote définitif à l’expiration du délai constitutionnel.

L’auteur rappelle que le projet de LFR a été déposé le 13 octobre 2026 et que le décret présidentiel est intervenu le 19 novembre, soit 37 jours plus tard. Le délai constitutionnel de 60 jours n’était donc pas arrivé à expiration au moment de la prise du décret.

Dès lors, même si l’article 68, alinéa 5, pouvait s’appliquer aux lois de finances rectificatives, Ndiaga Sylla considère que les conditions de son déclenchement n’étaient pas réunies. Il soulève ainsi un argument juridique susceptible de remettre en question la conformité du décret à la Constitution.

Il estime par ailleurs que les articles 46 et 47 de la LOLF, relatifs notamment à la présentation, à la justification et au dépôt des lois de finances rectificatives, ne peuvent être interprétés comme conférant au président de la République un pouvoir autonome de mise en vigueur par décret d’un texte rejeté par les députés.

Pour Ndiaga Sylla, la continuité de l’État ne saurait justifier un affranchissement des règles constitutionnelles de répartition des compétences entre les institutions. Il considère que le débat doit porter sur le fondement juridique permettant à l’exécutif de mettre en application un texte expressément rejeté par le pouvoir législatif.

L’auteur évoque également l’intérêt d’examiner les voies et conditions d’une saisine du Conseil constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur la portée respective des articles 68 de la Constitution, 57 de la LOLF et 88 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Au-delà de la LFR 2026, Ndiaga Sylla estime que cette controverse pose la question de l’équilibre institutionnel et de la délimitation des pouvoirs budgétaires entre l’Exécutif et le Parlement.

Il distingue ainsi deux problématiques : d’une part, le champ d’application de l’article 68, alinéa 5, qui pourrait, selon lui, englober les lois de finances rectificatives ; d’autre part, les conditions de sa mise en œuvre, qu’il juge non réunies dans le cas du décret du 19 novembre 2026, en raison de l’expiration non atteinte du délai de 60 jours.

La publication du décret et l’exposé de ses fondements juridiques devraient, selon lui, permettre d’éclairer davantage ce débat constitutionnel.