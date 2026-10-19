LFR 2026 : Ousmane Sonko annonce que Pastef ne votera pas le texte en l’état

Le parti Pastef ne votera pas le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026 en l’état. L’annonce a été faite ce lundi 19 octobre à Dakar par Ousmane Sonko, président de la formation politique au pouvoir, malgré la demande d’examen prioritaire formulée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Transmis à l’Assemblée nationale il y a deux semaines, le texte suscite des réserves au sein de Pastef. Ousmane Sonko estime qu’il ne correspond pas aux orientations de l’Agenda national de transformation, notamment en ce qui concerne les dépenses sociales et les investissements.

« Les budgets sociaux tels que l’éducation et l’emploi professionnel ont diminué. En plus, nous considérons que l’investissement n’est pas une priorité pour le gouvernement actuel », a-t-il déclaré lors du point de presse.

Le leader de Pastef a également mis en garde contre les conséquences d’une adoption du texte par les députés. « L’Assemblée nationale serait complice » des agissements du gouvernement si elle votait la loi, a-t-il averti.

Parmi les principaux points de désaccord figure la baisse des subventions aux produits pétroliers. Selon Ousmane Sonko, l’enveloppe consacrée à ces subventions est passée de 790 à 552 milliards de francs CFA, soit une diminution d’environ 30 %. Il attribue cette évolution aux exigences de l’accord conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).

Cette réduction pourrait avoir des répercussions sur les prix à la pompe. Ousmane Sonko a notamment évoqué une possible hausse du prix du litre de diesel, actuellement indiqué à 755 francs CFA. Il a également affirmé que l’accord avec le FMI prévoit de plafonner les subventions à 1 % du produit intérieur brut (PIB).

Face à ces désaccords, le président de Pastef conditionne le vote du texte à des réponses du gouvernement aux manquements qu’il dénonce. Sans prise en compte de ses préoccupations, le parti ne soutiendra pas la loi de finances rectificative 2026 dans sa forme actuelle.