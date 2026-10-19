LFR 2026 : Ousmane Sonko invite Amadou Aminou Lô à un débat public

Ousmane Sonko invite Amadou Aminou Lô à un débat public sur le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Le président de Pastef a lancé cette invitation ce lundi 19 octobre 2026, lors d’un point de presse tenu à Dakar, dans un contexte de désaccord sur les orientations budgétaires du gouvernement.

Le leader de Pastef conteste les choix opérés dans le projet de LFR, estimant que le texte ne s’inscrit pas dans les orientations de l’Agenda national de transformation. Il a notamment soulevé plusieurs questions relatives aux subventions aux produits pétroliers, aux bourses de sécurité familiale, aux fonds sociaux et au plan de redressement économique et social.

À travers cette invitation, Ousmane Sonko entend mettre en débat les orientations budgétaires retenues dans le projet de loi et les conséquences des mesures envisagées.

Par ailleurs, le président de Pastef appelle le gouvernement à engager un dialogue avec le pouvoir législatif avant le vote de la loi de finances rectificative 2026.