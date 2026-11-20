Le ministre conseiller Aldiouma Sow a pris la défense de l’exécutif dans le débat autour de la mise en œuvre, par décret, de la loi de finances rectificative (LFR). Il considère la décision présidentielle comme un « acte de gouvernement » dont la légalité ne saurait, selon lui, être remise en cause. Le responsable politique accuse par ailleurs les détracteurs du pouvoir d’avoir cherché à entraver le fonctionnement des institutions et l’action publique.

Pour justifier la démarche du chef de l’État, Aldiouma Sow s’appuie sur des arguments de droit administratif et constitutionnel. Selon lui, le décret pris pour assurer l’application de la LFR relève de la catégorie des actes de gouvernement. À ce titre, il estime qu’il échappe au contrôle de la juridiction administrative.

Le ministre conseiller anticipe également une éventuelle requalification du texte en mesure réglementaire de portée générale. Dans cette hypothèse, il invoque les prérogatives constitutionnelles du président de la République, notamment sa responsabilité en tant que « garant du fonctionnement régulier des institutions », pour défendre le fondement juridique de la décision.

Aldiouma Sow s’en prend aussi à ceux qui contestent cette démarche. Il remet notamment en question leur qualité et leur intérêt à agir, estimant qu’ils ne réunissent pas les conditions nécessaires pour engager une contestation juridique recevable.

Dans le même registre, il renvoie ses contradicteurs à leurs précédentes difficultés devant le Conseil constitutionnel, affirmant que « ceux dont toutes les propositions de loi ont été annulées par le Conseil constitutionnel » ne seraient pas les mieux placés pour donner des leçons de légalité.

Sur le terrain politique, le ton se durcit davantage. Le membre de Kiiraay-Les républicains accuse certains opposants au pouvoir d’avoir voulu instrumentaliser le blocage des lois de finances pour entraver l’action gouvernementale et, selon ses termes, « faire souffrir le peuple ».

Pour Aldiouma Sow, cette stratégie n’a finalement pas atteint son objectif, ni sur le plan technique ni sur le plan politique. Il résume sa position par une formule sans équivoque : « La République a vaincu. »