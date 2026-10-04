Liste noire du ministère : Le CEDS de Dakar conteste son inscription

Le Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de Dakar conteste vivement son inscription sur la « Liste noire N° 1 » publiée le 2 octobre 2026 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Dans un communiqué publié le lendemain, l’institution rejette catégoriquement son assimilation à des « opérateurs frauduleux » et dément l’affirmation selon laquelle elle ne serait pas reconnue ou autorisée à délivrer des diplômes de doctorat.

La présidence du Conseil d’orientation stratégique du CEDS demande ainsi le retrait immédiat de son nom de cette liste, invoquant les « conséquences particulièrement graves » qu’elle entraînerait pour ses auditeurs et ses partenaires.

Pour justifier sa position, l’institution rappelle qu’elle ne se considère pas comme un simple établissement d’enseignement privé, mais comme une « organisation internationale à vocation académique ». Elle indique bénéficier depuis 1999 d’un accord de siège et d’immunités diplomatiques au Sénégal.

La direction du CEDS affirme également détenir un « agrément définitif » depuis 2016, lequel, selon elle, « couvre toutes les formations de l’établissement autorisées par le ministère de la Licence au Doctorat ».

L’institution dénonce par ailleurs une « différence de traitement paradoxale » de la part des autorités. Elle soutient que ses diplômes de Licence et de Master ne sont pas contestés, alors que son habilitation à délivrer des formations doctorales ferait l’objet de réserves.

Face à ce qu’il qualifie d’« inscription erronée », le CEDS s’inquiète des répercussions de cette situation sur le « rayonnement diplomatique » du Sénégal ainsi que sur la réputation des milliers de hauts fonctionnaires, ministres et officiers formés au sein de l’institution depuis 26 ans.

Tout en affirmant être pleinement mobilisée pour « défendre les droits et l’honneur de l’institution », la direction se veut rassurante à l’égard de ses étudiants actuels. Elle se dit également « disponible pour engager avec les autorités compétentes un dialogue sérieux, respectueux et constructif » afin de trouver une issue à cette situation.