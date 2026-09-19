L’offensive de Kiiraay dans le fief de Macky…un ancrage face au piège des transhumants

La carte politique du Sénégal assiste à des manœuvres tectoniques inédites depuis la fondation de KIIRAAY par le président Bassirou Diomaye Faye. Pensé comme une alternative pour élargir la base du pouvoir exécutif au-delà des cadres traditionnels, ce nouveau parti a ouvert un front audacieux : le démantèlement progressif des bastions historiques de l’Alliance Pour la République (APR). Dans le Fouta, le parti présidentiel tente d’imposer son emprise en ciblant directement les figures de l’ancien régime, marquant ainsi le début d’une redistribution des cartes à l’échelle nationale.

L’épisode survenu ce 11 septembre 2026 dans la commune de Dabia illustre la conquête territoriale du nouveau parti présidentiel. En obtenant un ralliement du maire Yaya Abdoul Kane, fraîchement nommé au bureau politique national de KIIRAAY, la formation présidentielle pensait signer une victoire symbolique dans le département de Matam. Mais la réplique des fidèles du député Farba Ngom ne s’est pas fait attendre : une résolution solennelle des quatre adjoints au maire est venue désavouer leur édile, qualifiant son adhésion de « trahison » et renvoyant le parti présidentiel à une prise sans substance locale.

Cette fronde locale met en lumière la méthode d’expansion choisie par KIIRAAY. Pour entamer les fiefs réputés inexpugnables du Fouta, l’appareil présidentiel mise sur la cooptation de cadres municipaux et d’anciens hauts dignitaires de l’APR déconnectés de leur exécutif local. Cette stratégie d’infiltration vise à briser le monolithisme politique de la région en fragmentant la fidélité des électeurs, un levier classique pour affaiblir les figures de proue de l’ancienne majorité républicaine.

Si KIIRAAY parvient à maintenir ce rythme de pénétration à travers les collectivités locales du pays, la formation pourrait rapidement modifier le paysage politique sénégalais. À terme, cette dynamique représente une menace directe pour l’APR, menacée d’érosion par la perte successive de ses relais administratifs et territoriaux. En vidant l’ancien parti au pouvoir de ses cadres, KIIRAAY asphyxie la capacité de réaction de l’opposition dans ses zones de repli stratégiques.

Toutefois, la menace ne pèse pas uniquement sur l’opposition traditionnelle. Pour PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), l’essor autonome de KIIRAAY constitue une équation complexe. En bâtissant un appareil politique propre et centralisé, Bassirou Diomaye Faye érige une force d’attraction capable de rivaliser avec l’hégémonie militante de son propre camp d’origine, préfigurant de nouvelles tensions d’arbitrage au sein de la majorité.

Cependant, les récents événements de Dabia révèlent les failles structurelles de cette stratégie de conquête. En accueillant des personnalités isolées de leurs bases militants, KIIRAAY s’expose au risque de ne récupérer que des « coquilles vides », selon la formule cinglante employée par les adjoints au maire. La défection d’un leader sans le suivi de ses conseillers ou de sa population ne produit qu’un effet d’annonce éphémère, impuissant à transformer la réalité des urnes.

Pour éviter d’accumuler des alliances superficielles, le parti présidentiel devra faire preuve de discernement stratégique. Débaucher des personnalités perçues comme des « poids plumes » ou des responsables contestés au sein de leur propre commune risque de discréditer l’ambition de renouvellement politique affichée par l’Exécutif. La tentation de la transhumance facile pourrait ainsi se retourner contre l’image de KIIRAAY en l’associant aux pratiques clientélistes d’antan.

L’enjeu pour le parti de Diomaye réside désormais dans sa capacité à piocher les bonnes cartes : identifier des figures véritablement représentatives, ancrées dans le tissu social et capables de mobiliser au-delà des simples appareils municipaux. La conquête des bastions de l’APR exige un travail de terrain approfondi plutôt qu’un alignement de ralliements d’apparat.

L’affaire Dabia fait figure de cas d’école pour la suite du quinquennat. Si KIIRAAY souhaite pérenniser son assise territoriale face à des figures coriaces comme Farba Ngom, qui représente l’hégémonie de Macky Sall et de son parti dans le Fouta, il devra dépasser la logique des défections individuelles pour bâtir une réelle légitimité populaire. Faute de quoi, la pénétration des bastions du Nord restera une illusion d’optique politique, vulnérable aux ripostes des loyautés locales.

La rédaction de Xibaaru