Loi sur l’homosexualité : Diomaye oppose la souveraineté du Sénégal aux critiques internationales

Le parlement sénégalais a adopté une loi qui durcit la répression des relations homosexuelles en doublant les peines de prison. Si le président Diomaye Faye a promulgué cette loi le 30 mars 2026, il ne s’était jamais prononcé sur le sujet publiquement. Ce jeudi 24 septembre, au cours d’une interview à RFI et France 24, après avoir été questionné sur le sujet, il a appelé la communauté internationale (France, Etats-Unis…) à respecter la souveraineté de son pays.

«Quand ces pays-là (France, Etats-Unis) ont légalisé le mariage homosexuel, nous étions très choqués. Est-ce que nous avons réagi ? Non ! Nous savons que ce sont des pays souverains qui ont fait leur option législative et nous l’avons respecté. Nous demandons la même chose», a sèchement répondu Diomaye Faye, écartant l’idée d’un moratoire sur cette loi, comme l’avait plaidé certaines organisations de défense des droits humains.