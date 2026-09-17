Louga : Une mère de famille poignarde trois enfants avant de mettre le feu à une chambre

Un drame s’est produit mardi dernier à Touré Fass, village de la commune de Darou Marnane, dans le département de Louga. Une femme, identifiée comme Nd. F. Dieng, aurait poignardé le fils de sa coépouse ainsi que ses deux propres enfants jumeaux, tous âgés de trois ans, avant de se blesser elle-même et de mettre le feu à la chambre où elle s’était enfermée avec les enfants.

Selon le récit rapporté par L’Observateur, les faits se sont produits alors que l’époux de la mise en cause et sa coépouse étaient absents. Nd. F. Dieng aurait profité de ce moment pour rejoindre les trois enfants qui se trouvaient dans la chambre de leurs parents.

Munie d’un couteau, elle aurait ensuite fermé la porte derrière elle avant de s’en prendre au fils de sa coépouse, puis à ses deux propres jumeaux. Après les avoir blessés, elle aurait retourné l’arme contre elle avant de mettre le feu à la chambre.

L’alerte a été donnée par les villageois après l’apparition de fumée et d’une forte odeur de brûlé provenant de la pièce. Pensant initialement à un incendie, ils ont forcé la porte et découvert les quatre personnes à l’intérieur.

Les victimes ont été évacuées vers le district sanitaire de Darou Marnane. Le corps de l’enfant de la coépouse a été déposé à la morgue. Nd. F. Dieng et ses deux enfants ont, quant à eux, été transférés à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba.

L’un des jumeaux a succombé à ses blessures peu après son arrivée dans l’établissement sanitaire.

Saisie des faits, la brigade de gendarmerie de Darou Marnane a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Grièvement blessée, Nd. F. Dieng demeure sous surveillance médicale. Les suites de la procédure restent notamment liées à l’évolution de son état de santé.

Par ailleurs, des proches cités par L’Observateur évoquent d’éventuels troubles psychiques dont la mise en cause souffrirait depuis quelque temps. Cette information reste toutefois à confirmer par les enquêteurs et, le cas échéant, par les éléments médicaux disponibles.

L’enquête devra ainsi permettre d’établir précisément le déroulement des faits et les circonstances ayant conduit à ce drame.