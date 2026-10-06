Lutte contre la fraude : 3 200 téléphones saisis dans un camion de foin

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Keur-Ayib, relevant de la Subdivision des Douanes de Kaolack, Direction régionale du Centre, ont déjoué une importante opération de fraude portant sur 3 200 téléphones portables.

Les appareils, conditionnés dans 40 cartons, étaient dissimulés dans un camion chargé de sacs de foin. La valeur totale des téléphones saisis est estimée à 160 millions de francs CFA.

Selon les éléments communiqués par la Douane, ce mode opératoire illustre une nouvelle fois les méthodes utilisées pour tenter de contourner les dispositifs de contrôle. L’opération a toutefois été déjouée grâce à la vigilance et à l’engagement des agents des Douanes.