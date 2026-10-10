Lutte contre le vol de bétail : Cinq individus arrêtés à Rosso

La Brigade de proximité de Rosso a procédé, le 7 octobre 2026, à l’interpellation de cinq individus soupçonnés d’association de malfaiteurs, de vol et de complicité de vol en réunion commis la nuit. Les faits portent sur six têtes de bovins.

Selon les informations communiquées, les éléments de la brigade ont été alertés par un plaignant qui avait signalé le vol de son bétail. Les investigations menées ont permis de localiser les animaux dans un domicile situé au village de Tiagar.

Le déplacement des forces de sécurité sur les lieux a conduit à l’arrestation de cinq individus. Les agents y ont également découvert sept vaches, treize moutons et trois chèvres, dont les personnes mises en cause n’ont pas pu justifier la provenance.

Les cinq individus sont actuellement en garde à vue, dans l’attente de leur présentation devant les autorités judiciaires compétentes.

L’enquête se poursuit.