Macky retire sa candidature à l’ONU…le FDR prend acte et salue son parcours

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a réagi à la décision de l’ancien président sénégalais Macky Sall de retirer sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Dans un communiqué publié le 17 octobre 2026 à Dakar, le FDR, qui avait soutenu cette candidature, a indiqué prendre acte de ce retrait. Le mouvement a salué « l’expérience, la vision et le sens des responsabilités » dont Macky Sall aurait fait preuve tout au long du processus.

Selon le FDR, le parcours de l’ancien chef de l’État au service du Sénégal, du continent africain et de la coopération internationale constituait « incontestablement un atout majeur » pour l’exercice de cette haute fonction.

Le Front affirme prendre acte de cette décision avec respect et réitère son attachement à une Organisation des Nations unies « plus efficace, plus représentative et davantage attentive à la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale ».

Le FDR se dit enfin convaincu que Macky Sall poursuivra son engagement en faveur de la paix, du dialogue entre les nations et du développement économique et social.