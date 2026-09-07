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Macky Sall «profondément attristé» par le décès de l’époux de la présidente de Tanzanie

Par Xibaaru
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En Tanzanie, Hafidh Ameir Hassan, époux de la présidente Samia Suluhu Hassan et Premier Gentleman du pays, est décédé ce lundi matin, vers 08h (heure locale), à l’âge de 76 ans, dans un établissement hospitalier de Zanzibar, où il recevait des soins pour des problèmes cardiaques.

L’ex-président sénégalais, Macky Sall, réagissant à ce deuil, s’est dit «profondément attristé», dans une  publication sur X (anciennement Twitter).  «Je suis profondément attristé par la disparition de Hafidh Ameir Hassan, époux bien-aimé de Dr Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République-Unie de Tanzanie», a écrit Macky Sall.

En course pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’ancien chef d’Etat a aussi adressé ses «sincères condoléances» à sa «sœur» Samia Suluhu Hassan  pour «cette douloureuse épreuve» qu’elle traverse, tout en priant pour «le repos éternel» du défunt.

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