Macky Sall «profondément attristé» par le décès de l’époux de la présidente de Tanzanie

En Tanzanie, Hafidh Ameir Hassan, époux de la présidente Samia Suluhu Hassan et Premier Gentleman du pays, est décédé ce lundi matin, vers 08h (heure locale), à l’âge de 76 ans, dans un établissement hospitalier de Zanzibar, où il recevait des soins pour des problèmes cardiaques.

L’ex-président sénégalais, Macky Sall, réagissant à ce deuil, s’est dit «profondément attristé», dans une publication sur X (anciennement Twitter). «Je suis profondément attristé par la disparition de Hafidh Ameir Hassan, époux bien-aimé de Dr Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République-Unie de Tanzanie», a écrit Macky Sall.

En course pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’ancien chef d’Etat a aussi adressé ses «sincères condoléances» à sa «sœur» Samia Suluhu Hassan pour «cette douloureuse épreuve» qu’elle traverse, tout en priant pour «le repos éternel» du défunt.