Madiambal Diagne charge (encore) Ousmane Sonko

Le journaliste Madiambal Diagne, en exil en France, s’est exprimé ce lundi 19 octobre sur RFM Matin sur la situation politique et judiciaire au Sénégal. Dans un entretien-fleuve, il est revenu sur son propre parcours judiciaire, sur les interdictions de voyager et sur le cas du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Revenant sur son expérience personnelle, Madiambal Diagne affirme avoir vécu une interdiction de sortie du territoire au Sénégal, « quand il n’avait pas d’interdiction » formelle. Il établit un parallèle avec la situation actuelle et s’interroge sur le sort réservé à Ousmane Sonko, l’ancien Premier ministre et actuel président de l’Assemblée nationale. Il a soutenu qu’une interdiction de sortie du territoire planerait sur la tête de ce dernier en raison de faits présumées transactions financières douteuses.

Selon Madiambal, si Sonko devrait être poursuivi pour des faits présumés de corruption quand il était Premier ministre, cette situation « relèverait de la Haute Cour de justice », ce qui serait aujourd’hui « impossible avec la configuration de l’Assemblée nationale » acquise à la cause de Pastef. En attendant, estime-t-il, « les mesures de sauvegarde ou les mesures de précaution ou les mesures conservatoires » pourraient être engagées.

Le journaliste a poursuivi sa charge contre l’ancien Premier ministre. Il accuse Ousmane Sonko d’avoir fait ce qu’il reprochait au régime de Macky Sall : « Tout ce que Ousmane Sonko a dénoncé, le karma existe ». Il cite notamment la question des fonds politiques : « Il avait dit que les fonds politiques sont haram et qu’on doit le supprimer, n’est-ce pas ? », avant d’affirmer que Sonko « a fini par avouer lui-même qu’il avait des fonds politiques ». Il évoque également, des questions liées à « une rotation de 5 milliards FCFA par an » et à la gestion de fonds destinés à la Casamance sur les années 2025 et 2006, affirmant que Sonko aurait « été pris la main dans le sac dans ses scandales ».

Madiambal Diagne dit maintenir l’ensemble de ses révélations et se tenir « à la disposition de la justice sénégalaise » pour présenter, selon ses mots, « des téléphones, des preuves ». Il lance un défi direct : « Qu’est-ce qui est plus simple que ça ? […] Il me dépose une plainte au Sénégal ou en France ».

Pour lui, enfin, le silence de ses contradicteurs est une preuve : « Ce n’est ni Ousmane Sonko que je cite nommément, Ni Waly Diouf Bodiang que je cite nommément […] qui vont oser sortir pour essayer de démentir ». Il conclut que si la justice décide de ne pas poursuivre, « ce n’est plus (son) affaire » et que « chacun prenne ses responsabilités ».

Avec Pressafrik