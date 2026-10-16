Madiambal Diagne porte plainte contre Cheikh Bara Ndiaye, Assane Messere et le groupe Walfadjri

Madiambal Diagne annonce une plainte au Parquet de Dakar contre Cheikh Bara Ndiaye, Assane Messere et le groupe Walfadjri. Dans un message publié sur le réseau social X, le patron du groupe Avenir Communication indique que ses avocats ont déposé la plainte, sans toutefois préciser les faits reprochés aux personnes et à l’entreprise visées.

Dans sa publication, le journaliste laisse entendre que cette démarche fait suite à des attaques dont il estime avoir été la cible. Il prévient que toute nouvelle attaque donnera désormais lieu à une réaction judiciaire, particulièrement lorsqu’elle émane de personnes qui, selon lui, ne lui accordent pas la possibilité de répondre.

« Mes avocats viennent de déposer, illico presto, au Parquet de Dakar ma plainte contre Bara Ndiaye, Assane Messere et le Groupe Walfadjri. Désormais ce sera ainsi, à chaque attaque, surtout venant de ceux qui ne me donnent pas la parole ! Que chacun prenne ses responsabilités ! », a-t-il écrit sur X.

Pour l’heure, Madiambal Diagne n’a fourni aucune précision supplémentaire sur les motifs de cette plainte.