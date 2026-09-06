Magal des Deux Rakaas : Forte mobilisation à Saint-Louis pour la 50e édition

La Place Baya de Saint-Louis, ex-Place Faidherbe, a accueilli une importante affluence ce samedi 5 septembre 2026, à l’occasion de la 50e édition du Magal des Deux Rakaas. Dès les premières heures de la journée, des milliers de fidèles ont convergé vers le site pour perpétuer la prière symbolique effectuée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké le 5 septembre 1895 dans le bureau du gouverneur colonial, rapporte Seneweb.

À 17 heures, la mobilisation avait atteint son paroxysme. Entièrement occupée par les fidèles, la Place Baya a été le théâtre d’une importante communion religieuse. Dans une atmosphère de ferveur et de recueillement, des fidèles musulmans venus de différentes régions du pays ont accompli la prière sous la direction de Serigne Mame Mor Mbacké, imam des Deux Rakaas.

Dans son sermon, le guide religieux est revenu sur la portée historique et spirituelle de l’acte posé par Cheikh Ahmadou Bamba. Il a notamment rappelé le courage dont le fondateur du mouridisme avait fait preuve face à l’hostilité des autorités coloniales, en défendant sa foi et ses convictions religieuses avec dignité et détermination.

Serigne Mame Mor Mbacké a également insisté sur la dimension universelle du Magal des Deux Rakaas. Selon lui, cette célébration ne saurait être considérée comme l’affaire d’une seule communauté, mais constitue un événement qui concerne l’ensemble de la Oumma islamique.

Dans cette perspective, l’imam a lancé un appel à l’unité et à la solidarité entre les musulmans. Ce message a occupé une place importante lors de cette édition, qui a une nouvelle fois fait de la Place Baya un lieu de recueillement, de prière et de communion spirituelle.

À travers cette mobilisation, les fidèles ont renouvelé leur attachement à l’héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba et à la symbolique des Deux Rakaas, un rendez-vous désormais profondément ancré dans la vie religieuse de Saint-Louis.