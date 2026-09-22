«Maître» des foules…Sonko et Pastef, à l’heure de la vérité électorale

Séparé de son grand allié et relégué à la tête du Parlement, le charismatique harangueur de foules et leader de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, pour l’Ethique et la Fraternité) est à la croisée des chemins. Pour Ousmane Sonko, le temps de la contestation et du bruit virtuel est révolu : seules les prochaines élections diront si le fer de lance de l’opposition à Macky Sall conserve intacte son emprise sur la jeunesse sénégalaise.

Il fut un temps où le simple écho de son nom suffisait à faire vibrer la jeunesse de Dakar jusqu’aux contrées les plus reculées du Sénégal. Leader charismatique, stratège impassible et harangueur hors pair, Ousmane Sonko s’était imposé comme le maître indiscutable des foules. Incarnation de la rupture, il avait su catalyser la colère populaire contre le régime de Macky Sall pour porter le Pastef au sommet. Mais en politique, le temps des triomphes est parfois éphémère.

Le séisme politique survenu après des mois de tensions feutrées au sommet de l’État a tout bouleversé. Séparé du président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a quitté la Primature avant d’être propulsé au perchoir de l’Assemblée nationale. Ce limogeage retentissant du gouvernement a scellé la rupture consommée du duo qui avait mené les « Patriotes » au pouvoir.

Bien qu’il occupe désormais la présidence de la deuxième institution du pays, ce basculement s’est traduit par une perte du pouvoir exécutif direct. En quittant les affaires du gouvernement pour le perchoir, le chef du Pastef a vu son rôle recentré sur le contrôle parlementaire, à distance des leviers décisionnels de l’État. Pour un homme habitué à impulser l’agenda de la nation, cette nouvelle posture constitue un recentrage stratégique majeur.

Autrefois, le Pastef résonnait comme un rouleau compresseur invincible, porté par une jeunesse sénégalaise acquise corps et âme à sa cause. Mais les dynamiques politiques évoluent. Entre l’exercice des responsabilités et les querelles au sommet de l’État, la ferveur inconditionnelle d’hier semble aujourd’hui mise à l’épreuve par les réalités du paysage socio-économique.

Dans les états-majors et sur l’échiquier politique dakarois, la question est sur toutes les lèvres : Sonko garde-t-il la même empreinte populaire ? Ses détracteurs et rivaux murmurent déjà que sa capacité de mobilisation s’est érodée et que le leader du Pastef n’est plus ce géant capable de drainer des marées humaines à la seule force d’un mot d’ordre.

Face aux doutes croissants, les réseaux sociaux demeurent le champ de bataille privilégié de ses partisans. Sur les plateformes numériques, les Patriotes orchestrent un tapage médiatique ininterrompu pour maintenir le mythe du leader intouchable. Pourtant, cette agitation virtuelle peine à masquer une réalité incontournable : les clics, les partages et les hashtags ne remplacent pas la ferveur populaire du terrain.

Pour Ousmane Sonko, le temps des formules choc et du militantisme numérique est désormais dépassé. L’ancien Premier ministre fait face à l’impératif absolu de se réinventer et de restructurer sa base. Il lui faut impérativement entamer le travail de reconquête pour prouver qu’il demeure cette force politique redoutable qui avait tenu tête au pouvoir de Macky Sall.

La tâche s’annonce complexe, mais l’échéance est claire : les prochaines élections seront le seul et unique juge de sa légitimité. Seule une préparation rigoureuse des troupes et une stratégie électorale affûtée lui permettront de faire face aux urnes et de transformer la sympathie populaire en suffrages réels.

Quoi qu’il en soit, Ousmane Sonko n’a plus le droit à l’erreur. Pour faire taire ses détracteurs, prouver qu’il reste l’homme fort du paysage politique et démontrer son poids électoral, la seule voie possible sera celle des urnes. La réponse ne viendra ni de la présidence de l’Assemblée nationale, ni des tendances du web, mais de la vérité incontestable des résultats électoraux.

La rédaction de Xibaaru