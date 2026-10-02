Malick Mbaye : Un parcours de plus de deux décennies au service de l’administration douanière

Par décret n°2026-1724 du 21 septembre 2026, le Président de la République a nommé l’Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle Malick Mbaye aux fonctions de Directeur général des Douanes.

Le nouveau Directeur général des Douanes est présenté comme un grand commis de l’État, fonctionnaire compétent et loyal, dont le parcours témoigne d’un engagement constant au service de l’Administration des Douanes. Son expertise est également reconnue auprès des organisations régionales, sous-régionales et des instances internationales.

Titulaire d’une maîtrise avec mention en Analyses et Politiques économiques à la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Malick Mbaye a intégré le corps des Inspecteurs et Officiers des Douanes en 2002, à sa sortie de l’École nationale d’Administration (ENA).

Il débute sa carrière comme inspecteur-rédacteur à la Direction des Études et de la Législation, où il exerce de 2002 à 2004. Il est ensuite affecté au Bureau des Douanes de Dakar Port-Nord en qualité de vérificateur, avant d’être nommé Chef du Bureau des Études et Analyses économiques en 2006.

De 2007 à 2009, il dirige le Bureau de la Nomenclature et de la Fiscalité, rattaché d’abord à cette même Direction, puis à la Direction de la Réglementation et de la Coopération internationale (DRCI). En 2011, il devient Assistant du Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale. En 2013, il rejoint les services de la Direction des Opérations Douanières en qualité de Chef du Bureau des Douanes de l’Aéroport Dakar-Yoff.

Fort de cette expérience, Malick Mbaye retourne ensuite dans les services centraux comme Conseiller technique du Directeur général des Douanes. Il est par la suite appelé à diriger le Bureau des Douanes de Dakar Pétroles, relevant de l’ancienne Direction régionale des Produits pétroliers et des Unités spécialisées (DRPPUS), devenue ensuite Direction régionale des Hydrocarbures (DRH).

Expert-accrédité de l’Organisation mondiale des Douanes (OMD) en système harmonisé (SH), il figure également parmi les experts ayant participé à l’élaboration du Tarif extérieur commun de la CEDEAO. En 2016, il est nommé Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale, représentant l’Administration des Douanes aux différentes réunions et aux Comités techniques de la CEDEAO.

Quatre ans plus tard, il prend la tête de la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières (DRED). Son passage à cette direction est notamment marqué par la modernisation des outils d’analyse et des moyens de contrôle, dans un contexte d’échanges mondiaux de plus en plus complexes et marqué par la sophistication croissante des réseaux de contrebande.

À l’issue de la dernière réforme organisationnelle, la DRED est transformée en Direction des Enquêtes douanières (DED), qu’il dirige à partir de janvier 2023. La même année, au regard de ses connaissances et de son expérience, Malick Mbaye est promu Coordonnateur de la Direction générale des Douanes afin de seconder le Directeur général dans l’exercice de ses fonctions.

Le 10 septembre 2026, il accède aux fonctions de Directeur général des Douanes, sur décision du Président de la République. Cette nomination est officialisée par le décret n°2026-1724 du 21 septembre 2026. Au cours de sa carrière, Malick Mbaye a été présenté comme l’un des piliers de plusieurs réformes initiées et mises en œuvre par la Direction générale des Douanes. Il a notamment contribué à la réforme du Code des Douanes, du Statut du personnel et du dispositif organisationnel de la DGD.

Formateur, il a également participé à l’encadrement et au renforcement des capacités de plusieurs générations de cadres et d’agents des Douanes à l’ENA et à l’École des Douanes, entre 2008 et 2022. Son professionnalisme et son dévouement lui ont valu plusieurs distinctions, parmi lesquelles le titre d’Officier de l’Ordre du Mérite, la Médaille d’Honneur des Douanes et le Certificat de Mérite de l’OMD.