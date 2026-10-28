Malika : Arrestation d’un jeune soupçonné de meurtre

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a procédé à l’interpellation d’un individu soupçonné de meurtre, selon un communiqué de la Police publié ce mercredi 28 octobre.

A l’origine de cette affaire, le lundi 26 octobre 2026, aux environs de 22 heures, la police a été informée de la découverte d’un corps sans vie dans une chambre à Nguédiaga 02, au quartier Niamadio. Un transport sur les lieux a permis d’identifier le défunt : un récupérateur travaillant à Mbeubeuss et domicilié dans le quartier. La victime présentait deux plaies ouvertes, l’une au thorax et l’autre au cou.

Selon les premiers éléments, la victime aurait été poignardée par le mis en cause, qui a ensuite pris la fuite. Les investigations menées par la brigade de recherches ont permis de localiser le suspect au quartier Khisga de Malika. «Interpellé et conduit au poste de police, il a reconnu, lors de son interrogatoire, avoir poignardé la victime à l’aide d’un couteau à la suite d’une bagarre», précise la Police.

L’arme du crime a été saisie et placée sous scellé. Le corps sans vie a, quant à lui, été évacué à l’hôpital par les sapeurs-pompiers aux fins d’autopsie. Le mis en cause a été placé en garde à vue, et les investigations se poursuivent.