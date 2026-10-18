Mamadou Kassé sur son départ de l’APR : « Je ne peux pas rester dans une organisation où je ne partage pas les vues »

Mamadou Kassé est revenu sur les raisons de son départ de l’Alliance pour la République (APR). Invité de l’émission Le Jury du Dimanche, l’urbaniste et ancien responsable du parti a évoqué une question de convictions et de liberté politique, tout en réaffirmant sa reconnaissance envers Macky Sall, qu’il considère toujours comme l’un de ses mentors.

« Moi, j’estime être armé de fidélité. J’estime être armé de lucidité et j’estime aussi être un homme libre qui sait faire des choix », a-t-il déclaré pour expliquer sa démarche.

Pour Mamadou Kassé, l’engagement politique ne peut se limiter à une fidélité personnelle à un dirigeant. Il estime qu’un responsable doit pouvoir prendre ses distances avec une formation lorsque ses convictions ne correspondent plus à ses orientations. « Je ne peux pas rester dans une organisation où je ne partage pas les vues et où je reste juste pour déterminer une fidélité à un homme. Pour moi, ce ne sont pas des convictions », a-t-il expliqué.

L’ancien responsable de l’APR présente ainsi son départ comme une décision assumée, fondée sur son appréciation de la situation politique et sur sa liberté de choix. Il insiste également sur la responsabilité qui accompagne toute décision. « La liberté de faire des choix, mais surtout, à la fin, la responsabilité de les assumer. Et c’est mon cas », a-t-il affirmé.

Toutefois, Mamadou Kassé précise que son départ ne signifie pas un rejet de son parcours au sein de l’APR. Il entend conserver les enseignements tirés de son expérience politique et des relations nouées au cours de son engagement. En revanche, il refuse de révéler les motifs précis de sa séparation avec son ancienne formation.

« Les raisons, les détails, ça, ce sont des secrets que je peux emporter dans ma tombe », a-t-il déclaré, indiquant vouloir préserver certaines informations confidentielles.

Malgré son départ, Mamadou Kassé continue de reconnaître l’influence de Macky Sall dans son parcours. Il considère l’ancien président de la République comme l’un de ses mentors, soulignant le rôle qu’il a joué dans sa formation et dans sa manière d’appréhender l’action politique.

« Certainement que je dois le puiser de mon mentor, le président Macky Sall, l’un de mes mentors, parce qu’il est resté quand même un mentor sur plusieurs années, quelqu’un qui m’a beaucoup inspiré dans ce que je faisais », a-t-il confié.

À travers ses déclarations, Mamadou Kassé distingue ainsi sa reconnaissance envers Macky Sall de son appartenance à l’APR, affirmant sa volonté d’assumer son choix sans renier son parcours politique.