Manifs 17 octobre en France : Macron s’adressera aux Français ce dimanche soir

Emmanuel Macron prendra la parole ce dimanche 18 octobre à 20 heures, heure de Paris, au lendemain des manifestations qui ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes à travers la France. L’annonce a été faite par l’Élysée, alors que le pays constate l’ampleur des dégâts provoqués lors des rassemblements du samedi 17 octobre.

À l’appel d’un mouvement réunissant d’anciens « gilets jaunes », des lycéens, des étudiants, des syndicats et des agriculteurs, les manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer la vie chère et la dégradation des services publics.

Avant cette intervention télévisée, le chef de l’État doit tenir une réunion avec le Premier ministre et les ministres concernés par la situation. Cette séquence intervient dans un contexte marqué par les violences et les dégradations signalées dans plusieurs villes françaises.

La prise de parole présidentielle est particulièrement attendue, alors que les autorités doivent faire face aux conséquences de cette journée de mobilisation et aux revendications exprimées par les manifestants.