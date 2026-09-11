Mankeur Ndiaye participe à une rencontre de l’ONU sur la situation en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Mankeur Ndiaye a participé, jeudi 10 septembre 2026 à Somone, à une rencontre consacrée à l’évolution de la situation politique et sécuritaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

L’ancien ministre sénégalais a indiqué sa présence au Forum du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, organisé à Somone. La rencontre a porté sur les développements de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine et au Sahel.

Dans un message publié à l’issue de la rencontre sur X, Mankeur Ndiaye a remercié le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, Leonardo, pour son invitation.

« À la Somone (Sénégal) ce 10/9/26, au Forum du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le #Sahel sur l’évolution de la situation politique et sécuritaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel », a-t-il écrit.

Cette participation intervient dans le cadre des échanges consacrés aux enjeux politiques et sécuritaires auxquels font face les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel.