Mankeur Ndiaye salue l’engagement de Diomaye Faye dans la candidature de Macky Sall à l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a rencontré le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 24 septembre 2026 à New York, à l’issue de son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans une publication sur X, Mankeur Ndiaye a indiqué avoir rencontré le chef de l’État pour le féliciter après son intervention à l’occasion de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il a également salué l’implication et l’engagement personnels du Président Bassirou Diomaye Faye dans la campagne de Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies.

« Je salue son implication et son engagement personnels dans la campagne du Président Macky Sall pour le poste de SG/ONU », a écrit Mankeur Ndiaye.

Le diplomate affirme par ailleurs avoir eu le privilège d’assister aux audiences accordées par le Président Diomaye Faye à plusieurs chefs de délégation de pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.