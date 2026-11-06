Mansour Faye charge le régime et appelle au retour de Macky Sall

L’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a vivement critiqué le pouvoir en place, notamment après le rejet du projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026. Dans une déclaration, il a dénoncé les conséquences de cette décision sur la situation économique du pays et exprimé ses inquiétudes concernant le budget 2027. Il a également lancé un appel à l’ancien président Macky Sall.

Mansour Faye hausse le ton contre les autorités actuelles. L’ancien ministre accuse le régime de faire preuve d’une « capacité de nuisance » qui, selon lui, aggrave les difficultés économiques et sociales auxquelles les Sénégalais sont confrontés.

Il a particulièrement fustigé le rejet du projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, qu’il considère comme un facteur de « paralysie économique ». L’ancien ministre a également exprimé ses craintes concernant l’examen du prochain projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, dont il redoute déjà l’issue.

Dans sa déclaration, Mansour Faye s’est aussi attaqué à l’attitude des autorités durant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Il a dénoncé une célébration qu’il assimile à une « victoire cruelle sur le dos du peuple ». « Voir ce pouvoir danser comme des conquérants autour d’un scalp pour fêter une victoire cruelle sur le dos du peuple est une insulte à notre dignité », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre a par ailleurs estimé que le mandat du régime actuel entamait son « virage final ». Dans la même déclaration, il s’est directement adressé à l’ancien chef de l’État, Macky Sall, en appelant à son retour. « Monsieur le Président Macky Sall, le peuple, étouffé et meurtri, vous appelle de tous ses vœux », a-t-il lancé.