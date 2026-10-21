Maroc : Dr Mohamed Diallo apporte son soutien à Madiha Khayr

Le président de la Coalition Natangué Askan Wi, Dr Mohamed Diallo, a exprimé son soutien à Madiha Khayr, l’ancienne ministre déléguée marocaine chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, dont le passage au gouvernement a pris fin deux jours seulement après sa nomination. Dans une lettre ouverte, il l’encourage à ne pas laisser les controverses compromettre son parcours et défend la primauté de la compétence sur les pressions et les querelles.

Dans sa lettre ouverte, Dr Mohamed Diallo regrette que les controverses puissent fragiliser un parcours professionnel et estime que les responsabilités publiques doivent être appréciées sur la base du mérite et des résultats. « À mes yeux, vous n’auriez pas dû renoncer à votre place dans les hautes sphères de l’État sous le poids des controverses. Une carrière se juge à l’aune des compétences, de l’engagement et des résultats, non au gré des passions, des rancœurs ou des pressions exercées par une minorité », écrit-il.

Le président de la Coalition Natangué Askan Wi déplore également les querelles susceptibles de porter atteinte aux réputations et aux ambitions. « La vie publique exige du discernement, de la justice et une certaine noblesse d’esprit. Elle ne devrait jamais devenir le théâtre où se détruisent gratuitement des réputations et des ambitions légitimes », souligne-t-il.

Dr Mohamed Diallo évoque une épreuve personnelle qu’il affirme avoir traversée environ cinq mois auparavant. Il dit avoir lui-même été confronté à des attaques et à des pressions, avant de réaffirmer sa détermination à poursuivre son chemin. « Je suis toujours debout. J’ai choisi de ne pas laisser la méchanceté des uns déterminer mon destin, car je demeure convaincu que Dieu est avec les endurants et que nul ne peut durablement briser celui qui puise sa force dans la foi, la patience et la vérité », affirme-t-il.

Dans sa lettre, il cite également Rachida Dati pour rappeler qu’un éloignement des responsabilités gouvernementales ne signifie pas nécessairement la fin d’un engagement public. « Les circonstances changent, les épreuves passent et de nouvelles portes peuvent s’ouvrir », écrit-il.

S’adressant directement à Madiha Khayr, le président de la Coalition Natangué Askan Wi l’invite à ne pas considérer les événements récents comme un arrêt définitif de son parcours. Il insiste sur la nécessité de distinguer la valeur d’une personne de la fonction qu’elle occupe.

« Votre valeur ne saurait se réduire à une fonction, pas plus qu’une controverse ne devrait effacer vos compétences et vos ambitions », souligne Dr Mohamed Diallo, qui lui témoigne son soutien au nom de celles et ceux qui, selon lui, croient en une société fondée sur le mérite et la dignité.

Le président de la Coalition Natangué Askan Wi conclut son message par un appel à la persévérance et à la confiance en l’avenir. « Gardez la tête haute. Le temps, la constance et les actes sont souvent les meilleurs arbitres des controverses humaines », écrit-il, en adressant à l’ancienne ministre ses prières et ses encouragements pour la suite de son parcours.