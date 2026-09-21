Mary Teuw Niane…le « perturbateur » dominical de l’écosystème PASTEF

Devenu le rendez-vous politique du week-end, le rituel dominical du professeur Mary Teuw Niane secoue l’écosystème PASTEF (Patriotes des Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). À coup de tribunes au scalpel, le directeur de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye décortique les dérives du débat public avec une précision quasi mathématique. Une offensive intellectuelle perçue comme un affront par ses ex-alliés patriotes, qui multiplient les ripostes virulentes pour tenter de neutraliser ce « perturbateur » en chef.

Au sein de l’espace politique sénégalais, le rituel dominical a trouvé son nouvel horloger. Le professeur Mary Teuw Niane, désormais directeur de cabinet du président de la République Bassirou Diomaye Faye, transforme chaque fin de semaine en un rendez-vous de haute tension intellectuelle et politique. Par des contributions ciselées et publiées à rythme régulier, l’ancien ministre et universitaire s’impose comme le véritable grain de sable dans la mécanique militante du parti au pouvoir, troublant la quiétude de ses anciens alliés du projet patriote.

Ce qui frappe dans les prises de parole du Directeur de cabinet du président Bassirou Diomaye Faye, c’est la rigueur presque chirurgicale de ses offensives. Loin de l’invective facile ou de la polémique partisane, le professeur d’université applique une démarche scientifique et mathématique aux dérives politiques qu’il dénonce. En décortiquant les logiques de groupe, les dérives du discours public et le risque de la pensée unique, il livre une critique structurelle qui frappe là où le modèle patriotique montre ses limites idéologiques.

Dans ses écrits, l’universitaire pèse chaque mot avec la précision d’un équationniste pour cibler, sans jamais avoir besoin de le nommer explicitement, le leadership de PASTEF. En opposant « la meute qui suit » à la « jeunesse libre qui pense », Mary Teuw Niane isole le cœur du système de communication de ses ex-compagnons. Cette méthode fluide, qui s’appuie autant sur la sociologie politique que sur la philosophie républicaine, désarme l’adversaire par son niveau d’abstraction et sa portée morale.

Désormais, les sorties dominicales de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur sont devenues un passage obligé, scruté à la loupe par les état-majors politiques, les observateurs et les sympathisants du pouvoir. Chaque dimanche, la parution de sa prose agit comme un baromètre des tensions sous-jacentes au sein de l’exécutif. Ce rendez-vous régulier impose un agenda de réflexion critique que le parti au pouvoir ne peut plus simplement ignorer ou balayer d’un revers de main.

Du côté de PASTEF, la réplique ne se fait jamais attendre, illustrant à quel point les tirs de précision du professeur atteignent leur cible. Les cadres du parti et les figures de la galaxie patriote multiplient les contre-offensives pour tenter d’enrayer l’impact de ces textes. La promptitude et la virulence des répliques témoignent d’une gêne manifeste face à un discours qui contourne les postures habituelles de l’opposition traditionnelle.

C’est notamment le cas de Waly Diouf Bodiang, ancien directeur général du Port autonome de Dakar et figure clé du dispositif patriotique, qui est monté au créneau pour recadrer l’ancien universitaire. Accusant Mary Teuw Niane de « reniement » et d’opportunisme politique, la réplique du cadre de PASTEF illustre la volonté du parti de disqualifier la stature morale que tente d’incarner le directeur de cabinet. En renvoyant l’universitaire à ses propres contradictions historiques, la réplique vise à neutraliser l’effet de sa démonstration auprès de la jeunesse.

Ces affrontements répétés révèlent en réalité une faille plus profonde et une bataille d’orientation fondamentale au sommet de l’État. D’un côté, une vision stricte du projet porté par le parti originel ; de l’autre, une posture républicaine et institutionnelle défendue depuis le Palais présidentiel par les proches du chef de l’État. Mary Teuw Niane devient ainsi l’artisan d’une démarcation conceptuelle visant à préserver l’autonomie de la Présidence face à l’hégémonie du discours partisan.

En réhabilitant le recours aux valeurs traditionnelles comme le jom, le sutura ou le dëggu, le professeur cherche à offrir à la jeunesse sénégalaise une alternative à la fureur des réseaux sociaux et à la logique de bloc. Cette tentative d’ancrage éthique agit comme une critique en creux de la radicalité politique, proposant une voie basée sur la raison, le débat contradictoire et l’effort individuel plutôt que sur la logique d’affrontement systématique.

Au final, la figure du professeur Mary Teuw Niane incarne ce paradoxe moderne d’un haut responsable au cœur du pouvoir qui choisit la plume comme instrument de rupture idéologique. En rythme dominical, il continue de perturber le confort doctrinal de ses anciens alliés, prouvant que la bataille pour les esprits et pour la conduite de la trajectoire nationale se joue désormais aussi sur le terrain des idées et du langage.

La rédaction de Xibaaru