Match amical : Le Sénégal s’impose face aux Comores

Le Sénégal s’est imposé face aux Comores (1-0) en match amical, grâce à un but d’Iliman Ndiaye inscrit dès la 5e minute. Les Lions assurent ainsi l’essentiel au terme d’une rencontre où ils ont affiché davantage de maîtrise dans le jeu.

Dès les premières minutes, les hommes de Patrick Vieira ont affiché de meilleures intentions. Plus entreprenants et plus cohérents que lors de leurs deux premières sorties sous la direction du technicien français, les Lions ont rapidement pris le contrôle des opérations.

Cette bonne entame a été récompensée par l’ouverture du score d’Iliman Ndiaye à la 5e minute. Après ce but précoce, le Sénégal a continué à monopoliser le ballon et à imposer son rythme.

Mais au fil de la rencontre, la domination sénégalaise s’est révélée moins efficace. Malgré une maîtrise globale du jeu, les Lions ont manqué de tranchant dans la finition et n’ont pas réussi à se mettre définitivement à l’abri.

Avec davantage de réalisme et de précision dans le dernier geste, le Sénégal aurait pu creuser l’écart plus tôt. Les Comores ont ainsi pu conserver l’espoir jusqu’au coup de sifflet final.

Les Lions ont néanmoins affiché davantage de maîtrise et de fluidité dans le jeu, même si des axes de progression restent visibles, notamment dans la capacité à concrétiser leurs temps forts.