Mbao : Bamba Fall monte au créneau et dénonce les critiques contre Pape Pouye

Bamba Fall prend la défense de Pape Ousseynou Pouye, dont le départ du parti Pastef à Mbao suscite de nombreuses réactions. Dans deux prises de position sur sa page Facebook, il dénonce ce qu’il considère comme un acharnement contre le nouveau directeur du COSEC et invite ses détracteurs à apprécier son engagement politique à l’aune de ses actes sur le terrain.

« Pourquoi tant d’agitation autour d’un seul homme, si son départ ne représente rien ? », s’interroge Bamba Fall. Selon lui, l’ampleur des réactions provoquées par le départ de Pape Pouye devrait inciter à réfléchir sur la place qu’il occupait et l’empreinte qu’il a laissée.

Tout en reconnaissant que les divergences politiques et les critiques sont légitimes, Bamba Fall estime qu’elles ne doivent pas se transformer en attaques personnelles. Il affirme que le parcours de Pape Pouye mérite le respect, indépendamment de ses choix politiques.

Dans une seconde déclaration sur Facebook intitulée « Pape Pouye : l’engagement sur le terrain vaut plus que les critiques ! », il insiste sur l’importance des actions concrètes au service des populations. Pour lui, le leadership se mesure notamment à la disponibilité, à l’écoute et à la capacité de répondre aux préoccupations des citoyens.

Bamba Fall appelle ainsi à évaluer l’engagement de Pape Pouye sur la base des faits, des actes et des résultats, plutôt qu’à travers des jugements qu’il estime hâtifs. Il invite enfin le directeur général du COSEC à rester concentré sur son travail, sa proximité avec les populations et la poursuite de ses engagements, estimant que les polémiques finissent par s’estomper, contrairement aux actes qui demeurent.