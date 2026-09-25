Mbao : Les soutiens de Pape Ousseynou Pouye réaffirment leur engagement après le communiqué de Pastef

À Mbao (dans la banlieue dakaroise), le communiqué de Pastef Mbao annonçant l’auto-exclusion du nouveau Directeur général du COSEC, Pape Ousseynou Pouye, continue de susciter des réactions dans les rangs de ses militants et sympathisants.

À la suite de cette annonce, plusieurs voix se sont manifestées pour renouveler publiquement leur soutien au responsable politique local. À travers des messages, des prises de position et des engagements réaffirmés, ces soutiens entendent marquer leur attachement à Pape Ousseynou Pouye et à l’action qu’il porte au niveau de la commune.

Cette mobilisation intervient dans un contexte où la décision annoncée par Pastef Mbao ouvre une nouvelle séquence politique au sein de la commune. Pour les personnes qui lui renouvellent leur confiance, l’engagement autour de Pape Ousseynou Pouye ne se limite pas aux considérations partisanes. Il s’inscrit également, selon leurs prises de position, dans une volonté de poursuivre les initiatives et les actions destinées aux populations de Mbao.

Les messages de soutien mettent ainsi en avant la continuité de l’engagement et la volonté de rester mobilisés autour de leur leader local. Les soutiens de Pape Ousseynou Pouye affichent leur détermination à poursuivre leur implication sur le terrain et à maintenir le contact avec les populations.

Au-delà de la polémique née du communiqué de Pastef Mbao, cette séquence traduit donc une volonté affichée de ses soutiens de préserver la dynamique construite autour de Pape Ousseynou Pouye.