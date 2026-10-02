Mbayang Diop serait à trois mois d’une possible exécution : HSF lance l’alerte

Après plus de dix années de détention en Arabie saoudite, le dossier de Mbayang Diop pourrait connaître une nouvelle évolution. Selon une source diplomatique citée par Horizon Sans Frontières (HSF), la ressortissante sénégalaise, condamnée à mort en Arabie saoudite, serait désormais à environ trois mois d’une possible exécution.

Cette information n’ayant pas encore fait l’objet d’une confirmation officielle, HSF appelle néanmoins les autorités sénégalaises à procéder sans délai aux vérifications nécessaires auprès des autorités saoudiennes et à informer la famille de Mbayang Diop de la situation exacte de son dossier.

Face à cette situation, l’organisation appelle à une mobilisation nationale et internationale en faveur d’une demande de grâce pour la ressortissante sénégalaise. Horizon Sans Frontières annonce également son intention d’entrer en concertation avec les organisations féminines et les organisations de défense des droits humains afin d’organiser une manifestation pacifique et symbolique pour solliciter la grâce de Mbayang Diop auprès du Prince héritier Mohammed ben Salmane.

HSF précise que cette démarche entend s’inscrire dans un esprit de respect, de fraternité et de dialogue, en tenant compte des liens historiques et religieux entre le Sénégal et l’Arabie saoudite. L’organisation souligne qu’il ne s’agit pas, dans sa démarche, de contester la justice saoudienne, mais de solliciter une mesure de grâce.

L’organisation appelle ainsi les autorités sénégalaises, l’Assemblée nationale, les autorités religieuses, les organisations de femmes, les organisations de défense des droits humains, la société civile et la diaspora à se joindre à cette mobilisation. Tout en soulignant que le délai évoqué pourrait être de trois mois, voire moins ou davantage, HSF estime qu’il est nécessaire d’agir avant toute éventuelle décision irréversible.

Pour Boubacar Seye, chercheur-consultant en migrations internationales et président d’Horizon Sans Frontières, l’objectif est de maintenir le dossier de Mbayang Diop au centre de l’attention et de favoriser une mobilisation en faveur d’une demande de grâce.