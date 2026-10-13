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Société

Mbour : La Brigade régionale des stupéfiants saisit 160,75 kg de chanvre indien

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La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Thiès a procédé à la saisie de cinq colis de chanvre indien, d’un poids total de 160,75 kg, lors d’une opération menée entre Mbaling et Sinthiou Mbadane, dans le département de Mbour.

Selon les informations communiquées, les éléments de l’unité de lutte de Mbour ont intercepté cette cargaison sur la base de renseignements opérationnels précis. L’intervention visait des individus qui ont pris la fuite.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier les ramifications de cette filière de trafic et de retrouver les personnes en fuite.

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