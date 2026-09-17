Médias et justice : Le CORED plaide pour un renforcement du Tribunal des pairs

Le renforcement du Tribunal des pairs, la régulation des nouveaux acteurs du numérique et la révision du Code de la presse ont été au cœur des échanges entre le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa SARR, et une délégation du Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED), reçue jeudi 17 septembre.

Conduite par son président, Ousmane Ibrahima Dia, la délégation du CORED a présenté au ministre plusieurs préoccupations liées à l’évolution du paysage médiatique et aux mécanismes de régulation de la profession.

Au centre des discussions, le Tribunal des pairs, dont le CORED souhaite renforcer le rôle dans le règlement des différends impliquant les médias. L’organisation estime que les litiges relevant des délits de presse pourraient être portés en priorité devant cette instance, conformément à sa vocation de défense de la liberté de la presse et de promotion de l’éthique et de la déontologie.

Le CORED a également insisté sur la nécessité de mieux faire connaître le rôle du Tribunal des pairs auprès du public, notamment en matière de traitement des plaintes et des questions liées à la diffamation. Il a par ailleurs sollicité l’appui du ministre de la Justice pour faire respecter l’exigence de la carte nationale de presse lors des cérémonies gouvernementales.

Les échanges ont également porté sur les mutations du paysage médiatique. Le CORED a attiré l’attention sur la multiplication des web-télévisions et des créateurs de contenus qui se présentent comme journalistes sans nécessairement répondre aux exigences liées à l’exercice de la profession.

Face à cette évolution, l’organisation préconise un encadrement déontologique plus précis de ces nouveaux acteurs. Elle estime également qu’une révision du Code de la presse est nécessaire afin de prendre en compte les transformations liées aux web-télévisions, aux nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle.

La formation des professionnels des médias a également été évoquée. Le CORED a sollicité l’accompagnement du ministère de la Justice pour renforcer les compétences des acteurs du secteur. L’organisation a, dans le même temps, annoncé l’installation prochaine de nouveaux membres du Tribunal des pairs et invité le ministre à prendre part à cette cérémonie.

En réponse, Me Moussa SARR a rendu hommage au doyen de la presse Tidiane Kassé et, à travers lui, à l’ensemble des journalistes. Il a rappelé le rôle de la presse dans le combat démocratique et souligné l’importance du respect de l’éthique et de la déontologie dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information.

Le ministre a également encouragé le CORED à renforcer ses actions d’information et de sensibilisation autour du Tribunal des pairs, notamment sur les questions relatives à la diffamation. Il a reconnu la nécessité d’une régulation adaptée aux mutations technologiques et à l’évolution du modèle économique de la presse.

Concernant l’accès à l’information et l’application de certains textes, Me Moussa SARR a pris bonne note des préoccupations exprimées par le CORED et indiqué que les travaux se poursuivaient en vue de leur parachèvement.

Sur la formation professionnelle, le ministre a exprimé sa disponibilité à accompagner le CORED, en lui demandant de faire connaître ses besoins suffisamment à l’avance afin de permettre la mobilisation d’un expert lors des différentes sessions.

S’agissant de la régulation du paysage médiatique et de la révision du Code de la presse, Me Moussa SARR a indiqué qu’il transmettrait les requêtes du CORED à son collègue chargé de la Communication.

Le ministre a également donné son accord de principe pour participer à l’installation prochaine des nouveaux membres du Tribunal des pairs, sous réserve de la disponibilité de son agenda.

Au terme de la rencontre, Me Moussa SARR a réaffirmé sa confiance dans le professionnalisme des acteurs de la presse et sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec les professionnels des médias sur les questions liées à l’éthique, à la déontologie et à la régulation du secteur.