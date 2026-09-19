Médina Baye : Ousmane Sonko présente ses condoléances au Khalife général

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, s’est rendu ce vendredi 18 septembre 2026 à Médina Baye, à Kaolack, pour présenter ses condoléances à Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, Khalife général de Médina Baye, à la suite du rappel à Dieu de son frère, Serigne Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass.

Selon une note de l’Assemblée nationale, cette visite de recueillement a été l’occasion pour Ousmane Sonko d’exprimer « sa profonde compassion au Khalife général et à l’ensemble de la famille Niassène ».

Le président de l’Assemblée nationale était accompagné de son vice-président, El Malick Ndiaye, ainsi que d’autres responsables de PASTEF, formation politique membre de la majorité.

Au cours de cette visite, Ousmane Sonko a également formulé des prières à la mémoire du défunt. Il a imploré Allah, « dans Son infinie Miséricorde », de lui accorder le repos éternel et d’accueillir son âme en Son Paradis.