Menace de grève à la SENELEC : Ce que Abdourahmane Diouf demande aux syndicats

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a appelé ce lundi 19 octobre 2026 les syndicats de la Société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) à surseoir à leur menace de grève, dans l’attente de la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur le paiement de la prime liée aux résultats bénéficiaires de l’entreprise.

Lors d’un point de presse gouvernemental consacré au climat social, le ministre a expliqué avoir trouvé ce dossier à sa prise de fonction, le 1er juin dernier. Il a rappelé que cette prime avait été versée aux agents l’année précédente.

Selon El Hadji Abdourahmane Diouf, le président du conseil d’administration de la SENELEC lui avait transmis une demande d’augmentation de cette prime, destinée à justifier son versement au regard des performances de l’entreprise. La requête a ensuite été portée à la connaissance du chef de l’État par son intermédiaire.

« En réponse, les services de la présidence de la République ont produit un argumentaire technique et financier mettant en question l’opportunité du paiement de la prime pour cette année, notamment au regard des performances requises pour bénéficier de cette rémunération », a-t-il expliqué.

Face à ces réserves, le ministre affirme avoir engagé des concertations avec les syndicats et sollicité les contributions techniques de la direction générale de la SENELEC, des services de la présidence de la République ainsi que de ses propres services.

D’après lui, les différents arguments ont été examinés dans le cadre d’un arbitrage conduit au ministère. Ces échanges ont permis de dégager un consensus sur les montants envisagés, l’opportunité du paiement et les suites à donner au dossier.

« Les conclusions de ces concertations ont ensuite été transmises au président de la République, seul habilité à prendre la décision finale sur cette question », a souligné El Hadji Abdourahmane Diouf. Il a précisé qu’aucun délai n’était fixé pour la réflexion et la décision du chef de l’État.

Le ministre a également invité les agents de la SENELEC à tenir compte du contexte actuel, marqué notamment par les perturbations de la fourniture d’électricité enregistrées en septembre. Il a évoqué une interruption du service public pendant 18 jours.

Pour El Hadji Abdourahmane Diouf, l’État, la direction générale de la SENELEC et les travailleurs doivent conjuguer leurs efforts afin d’éviter la répétition de telles perturbations et de garantir la continuité du service public, particulièrement à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Le ministre exhorte ainsi les syndicats à privilégier le dialogue et à attendre l’arbitrage présidentiel avant d’engager une éventuelle grève. « Le gouvernement leur demande officiellement de surseoir à ce mouvement de grève. D’abord, la réponse à leur revendication n’est pas négative. Mais il faut donner à l’autorité le temps de réunir tous les éléments qui vont présider à une prise de décision de façon discrétionnaire », a-t-il déclaré.