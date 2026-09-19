Météo : Des pluies et des orages attendus dans plusieurs régions du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit une dégradation des conditions météorologiques dans plusieurs localités du Sénégal au cours des prochaines heures. Le bulletin de prévision à courte échéance est valable du 19 septembre 2026 à 12h00 au 20 septembre 2026 à 12h00.

Selon l’ANACIM, les régions du Sud seront concernées dès cet après-midi par des activités pluvieuses accompagnées d’orages. « Des pluies sont également attendues sur Fatick, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda au cours de l’après-midi allant à la soirée », indique le bulletin.

Le ciel devrait par ailleurs devenir progressivement nuageux sur Diourbel et Mbour, avec de faibles chances de pluie.

Dans la nuit et au petit matin, une cellule pluvieuse pourrait toucher par endroits la région de Matam ainsi que Linguère. « Demain, très tôt, la côte Sud (Dakar à Ziguinchor) sera touchée par des pluies ainsi que les localités du Centre et du Sud », précise également l’ANACIM.

Sur le plan des températures, l’agence annonce une chaleur toujours présente sur l’ensemble du territoire, avec une atmosphère humide persistante.

Les conditions de visibilité devraient rester bonnes à l’échelle nationale. Les vents souffleront majoritairement de secteur Sud, avec une intensité faible à modérée.