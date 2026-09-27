Météo : l’ANACIM annonce des orages et des pluies sur plusieurs localités

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit des orages et des pluies faibles à modérées dans plusieurs localités du Sénégal au cours des prochaines 24 heures, de ce dimanche 27 septembre à 12 heures au lundi 28 septembre à 12 heures.

Selon les prévisions de l’ANACIM, des activités pluvio-orageuses sont attendues cet après-midi et ce soir dans le Sud, notamment à Sédhiou, Kolda et Ziguinchor.

Le phénomène devrait également concerner le Centre, avec Kaffrine, l’est de Kaolack et Diourbel, ainsi que l’Est, notamment l’ouest de Matam, l’est de Linguère, Kédougou et Tambacounda.

Dans le Nord, le ciel sera très nuageux à Louga, Saint-Louis et Podor, avec toutefois de faibles probabilités de précipitations.

De la nuit à lundi matin, de nouvelles pluies devraient se développer dans le Sud-Est avant de progresser vers l’Ouest.

Les régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et Ziguinchor pourraient ainsi être concernées par ces précipitations.

Sur le plan des températures, les maximales devraient se situer entre 31 et 38 °C. L’ANACIM annonce une chaleur humide particulièrement sensible à l’intérieur du pays.

Les vents seront faibles à modérés, de secteur Sud-Ouest à Ouest.