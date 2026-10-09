Météo : L’Anacim annonce un week-end pluvieux

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce une intensification des activités pluvio-orageuses sur plusieurs régions du Sénégal durant le week-end du 10 au 12 octobre 2026. Des pluies parfois modérées à fortes sont attendues, avec une vigilance particulière recommandée à Dakar, où d’importants cumuls pluviométriques ont été récemment enregistrés.

Dans sa mise à jour de l’avis météorologique, l’Anacim indique que les précipitations devraient principalement concerner la Casamance, notamment Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, ainsi que les îles du Saloum, Fatick, Kaolack, Mbour, Thiès, Diourbel et Dakar.

Dans la capitale, l’agence recommande une vigilance accrue en raison des cumuls de pluie enregistrés ces derniers jours. Les précipitations modérées à fortes pourraient accentuer les risques liés aux inondations dans les zones concernées.

Les autres régions du pays ne seront pas épargnées. Des pluies, parfois accompagnées d’orages, sont également prévues, avec des intensités généralement faibles à modérées, mais pouvant être localement fortes. Podor, Matam et Bakel devraient être relativement moins affectés, sans être totalement à l’abri des précipitations.

L’Anacim attire également l’attention des usagers de la mer sur les risques liés aux orages et aux fortes pluies susceptibles d’intéresser le littoral. Les pêcheurs et les autres usagers sont invités à redoubler de prudence et à consulter les mises à jour météorologiques avant toute sortie en mer.