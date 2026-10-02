Météo : Retour des pluies et des orages attendu du 2 au 6 octobre

Après une période marquée par une pluviométrie parfois insuffisante dans plusieurs zones agricoles, un retour des pluies et des orages est attendu sur une grande partie du Sénégal du vendredi 2 au mardi 6 octobre 2026, selon un communiqué météorologique.

Le vendredi 2 octobre, les premières pluies et activités orageuses sont annoncées principalement dans les régions du Sud, notamment à Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, ainsi que dans l’Est, particulièrement à Tambacounda et Matam. Le Centre-sud pourrait également être concerné localement.

Du samedi 3 au lundi 5 octobre, les activités pluvio-orageuses devraient progressivement se généraliser à l’ensemble du territoire.

Pour la journée du mardi 6 octobre, des pluies, généralement plus faibles, pourraient encore intéresser principalement les zones littorales, le Centre et le Sud.

L’ANACIM annonce un suivi régulier de cet épisode météorologique et prévoit de publier des mises à jour quotidiennes à compter du samedi 3 octobre.

L’agence invite les populations à rester connectées à ses canaux officiels et à consulter régulièrement ses bulletins afin de suivre l’évolution de la situation.

Selon les prévisions communiquées, cet épisode pluvieux pourrait contribuer à améliorer les perspectives de la campagne agricole et des récoltes.