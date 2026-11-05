Météo : Une forte chaleur annoncée sur l’ensemble du Sénégal jusqu’à la mi-novembre

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une persistance de la chaleur sur l’ensemble du territoire sénégalais durant le mois de novembre 2026. Dans son bulletin de prévision couvrant la période du 4 au 30 novembre, l’agence signale un pic de températures attendu durant le week-end des 7 et 8 novembre.

Pour la période du 4 au 9 novembre, les températures maximales devraient varier selon les zones géographiques. Dans les localités de Matam, Podor, Linguère, Louga, Diourbel et Kaffrine, le thermomètre pourrait afficher entre 37 et 42 °C. À Tambacounda et Bakel, les maximales sont annoncées entre 36 et 41 °C, tandis que Kolda, Ziguinchor et Kédougou devraient enregistrer des températures comprises entre 33 et 37 °C.

Sur le littoral, Dakar devrait connaître des températures comprises entre 30 et 34 °C, contre 32 à 36 °C à Saint-Louis et Mbour. À Thiès et Diourbel, les maximales pourraient atteindre 36 à 38 °C, avec des pointes pouvant aller jusqu’à 40 °C les 7 et 8 novembre.

Selon les prévisions de l’ANACIM, les fortes chaleurs devraient se maintenir du 10 au 16 novembre, particulièrement dans les régions de l’intérieur. Les moyennes hebdomadaires pourraient ainsi se situer entre 35 et 40 °C dans les parties nord et est du pays.

L’agence météorologique annonce toutefois une baisse progressive des températures à partir du 17 novembre. Cette évolution devrait favoriser une fraîcheur nocturne et matinale vers la fin du mois.

Face à ces conditions météorologiques, l’ANACIM recommande aux populations de s’hydrater régulièrement et de limiter leur exposition au soleil pendant les heures les plus chaudes.