Meurtre à Columbus : le Sénégalais Massamba D. libéré sous caution

Massamba D., le Sénégalais de 19 ans arrêté dans le cadre de l’enquête sur la fusillade mortelle survenue le 23 août dernier à Columbus, dans l’Ohio, aux États-Unis, a recouvré la liberté après s’être acquitté d’une caution.

Le jeune homme a quitté son lieu de détention vendredi 18 septembre. Initialement fixée à 4 millions de dollars, soit environ 2,2 milliards de francs CFA, la caution a été ramenée à 250 000 dollars, correspondant à environ 142,8 millions de francs CFA.

Selon Les Échos, sa libération est assortie de plusieurs restrictions. Massamba D. est placé sous surveillance électronique et a interdiction de posséder une arme à feu. Il lui est également interdit d’avoir un contact direct ou indirect avec les victimes ou ses coaccusés.

Le jeune Sénégalais doit par ailleurs se tenir à distance de certaines adresses et se présenter à toutes les audiences prévues dans le cadre de cette affaire. Il devra notamment comparaître à nouveau devant le juge le 5 octobre prochain.

Les faits à l’origine de cette procédure judiciaire se sont produits vers 3 heures du matin, le 23 août dernier. Un homme avait été retrouvé sur place, blessé par balle. Transporté à l’hôpital, il avait succombé à ses blessures.

La police de Columbus s’est appuyée sur des images de vidéosurveillance pour identifier les suspects. Trois personnes auraient été repérées sur les lieux du crime : Massamba D. ainsi que deux adolescents âgés de 16 et 17 ans.

Les images de vidéosurveillance montrent notamment le jeune Sénégalais, un fusil d’assaut en bandoulière, rôdant dans le secteur de la fusillade peu avant les tirs.

Présenté devant le juge chargé de son dossier, Massamba D. a plaidé non coupable pour les six chefs d’accusation retenus contre lui.