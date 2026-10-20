Meurtre à la Cité Fayçal : Trois nouvelles interpellations dans l’enquête

L’enquête sur le cambriolage mortel du ressortissant chinois Wang Lun Guang, survenu le 15 juillet 2026 à la Cité Fayçal, à Dakar, connaît de nouveaux développements. Selon les informations rapportées par Libération ce mardi 20 octobre, trois personnes ont été interpellées après la localisation du téléphone portable de la victime à Kounoune.

Les investigations menées par les éléments de la Sûreté urbaine (SU) ont permis de retrouver la trace de l’appareil volé lors des faits. Une opération a ainsi été organisée pour interpeller son détenteur présumé, Ibrahima S., âgé de 47 ans, qui se présente comme maçon et réside à Kounoune.

Trouvé en possession du téléphone, il a déclaré aux enquêteurs l’avoir acheté à Keur Massar auprès d’un individu prénommé Taly, pour la somme de 120 000 FCFA.

Les enquêteurs se sont ensuite rendus à Keur Massar, où ils ont interpellé Taly G., 29 ans, qui se présente comme commerçant et réside dans cette commune. Ce dernier a affirmé avoir acquis le téléphone pour 100 000 FCFA auprès d’un certain Ablaye D.

Une nouvelle opération menée à Colobane, à Dakar, a permis l’interpellation d’Ablaye D., âgé de 33 ans. Selon les informations rapportées, celui-ci aurait à son tour fourni aux enquêteurs un autre nom dans le cadre des investigations.

Les trois mis en cause ont été informés de leur droit à un avocat, puis placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, recel et vol en réunion commis de nuit avec violence, usage d’arme à feu et de moyens roulants. Le téléphone de la victime a été consigné en vue de son placement sous scellé.

Pour rappel, un premier suspect, Ibrahima B., âgé d’environ 40 ans et domicilié à Dalifort, avait été interpellé dans la nuit du 15 juillet 2026. Il est soupçonné d’avoir mortellement tiré sur le ressortissant chinois lors du braquage survenu à la Cité Fayçal. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.