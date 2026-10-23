Migration clandestine : Plus de 150 personnes portées disparus après un départ de Gambie

Un nouveau drame migratoire est redouté sur la route de l’Atlantique. L’organisation Alarm Phone indique avoir reçu une alerte concernant une embarcation transportant plus de 150 personnes. Elle était partie de Lamin, en Gambie, il y a 13 jours.

Selon cette organisation de bénévoles dédiée à l’assistance aux migrants et réfugiés en détresse lors de traversées maritimes vers l’Europe, aucun contact n’a été établi avec les passagers de la pirogue depuis lors. Une situation particulièrement préoccupante qui fait craindre un nouveau « naufrage invisible ». À ce stade, aucune information concrète sur le sort des plus de 150 migrants n’a été communiquée.

Source : Seneweb